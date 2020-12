Rheinland-Pfälzer gehen öfter in die Bibliothek als ins Kino

Die Rheinland-Pfälzer gehen öfter in die Bibliothek als in das Kino. Foto: Martin Schutt/dpa/Archivbild

Bad Ems Die Rheinland-Pfälzer gehen öfter in die Bibliothek als in das Kino. Das ist ein Ergebnis der Auswertung der Veröffentlichung „Kulturindikatoren auf einen Blick“, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte.

Auf 1000 Einwohner kamen 2019 - also vor der Corona-Krise - demnach 2400 Bibliotheksbesuche. Ins Kino zog es die Menschen seltener: Auf 1000 Einwohner kamen lediglich 1200 Kinobesuche. Deutschlandweit liegen die Zahlen leicht höher: 2019 machten sich 1000 Deutsche rund 1400 Mal auf den Weg ins Kino und 2700 Mal auf den Weg in die Bibliothek.

Ursächlich für die vergleichsweise seltenen Kinobesuche seien im Wesentlichen das begrenzte Angebot im ländlichen Raum sowie die konkurrierenden Medienangebote wie Streamingdienste, teilte das Landesamt mit. Bei den Bibliotheksbesuchen seien auch Studierende in Hochschulbibliotheken berücksichtigt.