Rheinland-Pfälzer gewinnt über 3,5 Millionen Euro

Ein Lottospieler aus dem Westerwald hat bei der Ziehung am Samstagabend gut 3,5 Millionen Euro im Spiel 77 gewonnen. Der Rheinland-Pfälzer hatte einen Tippschein für vier Ziehungen abgegeben, zu seinem Glück aber auch Spiel 77 angekreuzt, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz am Montag mitteilte. Mit seiner Losnummer traf er als einziger alle sieben richtigen Ziffern der Zusatzlotterie und räumte damit die erste Gewinnklasse mit 3 577 777 Euro ab. Da er ohne Kundenkarte spielte, muss er sich nun melden, um seinen Gewinnanspruch geltend zu machen. dpa