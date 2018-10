später lesen Rheinland-Pfälzer und Saarländer so glücklich wie nie FOTO: Maja Hitij FOTO: Maja Hitij Teilen

Das Glück in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in den vergangenen zwei Jahren sprunghaft angestiegen. Das jedenfalls ist ein Ergebnis des am Donnerstag veröffentlichten „Glücksatlas“ der Deutschen Post. dpa