später lesen Rheinland-Pfälzer wählen EU- und Kommunalparlamente Teilen

Twittern

Teilen



Rund 3,1 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz können am 26. Mai mehrere Kreuze setzen. Die Europa-Wahl fällt wieder zusammen mit den Kommunalwahlen. Gewählt wird in 2262 Ortsgemeinden, 30 verbandsfreien Gemeinden, 118 Verbandsgemeinden, 12 kreisfreien Städten, 24 Kreisen sowie im Bezirk Pfalz und in 380 Ortsbezirken, wie der Sprecher des Landeswahlleiters, Jürgen Hammerl, mitteilte. dpa