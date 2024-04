Parteien Rheinland-pfälzische CDU wählt im September Landesvorstand

Die rheinland-pfälzische CDU wählt im September einen neuen Landesvorstand. Dazu soll es in Frankenthal am 21. September einen Landesparteitag geben, wie die Partei am Donnerstag in Mainz ankündigte. Mit Blick auf die nächste Landtagswahl voraussichtlich im Frühjahr 2026 gilt diese Vorstandswahl als wichtiges Zeichen für die personelle Aufstellung der Christdemokraten für den Wahlkampf.