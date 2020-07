Rheinland-pfälzische Frauenministerin für Paritätsgesetz

Demonstrantinnen für eine Paritätsregelung stehen vor dem Thüringer Verfassungsgerichtshof. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Mainz Die designierte Spitzenkandidatin der Grünen in Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, ist für eine gesetzlich festgelegte Quote für Kandidatenlisten der Landtagswahlen. „Das Paritätsgesetz ist vom Verfassungsgericht in Thüringen zwar gekippt worden“, sagte die Frauenministerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Aber wir werden uns genau die Urteilsbegründung anschauen.“

Besonders spannend sei, dass es nicht einstimmig abgelehnt worden sei. „Ein Sondervotum befasste sich mit der strukturellen Benachteiligung von Frauen. Da müssen wir ran.“

Frauenquoten seien zwar eine „positive Diskriminierung“, sagte sie. Aber: „Bei der Gleichberechtigung sollte man nicht nur auf das Prinzip Freiwilligkeit setzen“, fügte Spiegel mit Blick auf die Diskussion über die Frauenquote in der CDU hinzu.