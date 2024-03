Neue Vereinbarung Millionen-Nachzahlung für Kitas: Warum es für die Kommunen jetzt teuer wird

In Rheinland-Pfalz gibt es gut 2700 Kitas. Etwa die Hälfte wird vom Staat betrieben, mehr als 1100 von den katholischen und evangelischen Kirchen, der Rest von freien Trägern. Jahrelang haben sich Kommunen, Kirchen und Freie um die Finanzierung gestritten. Nun gibt es endlich eine Einigung - allerdings nur für den Übergang. Am Freitag haben die Beteiligten in Mainz eine Vereinbarung unterzeichnet, womit der Kita-Betrieb zumindest bis Ende des Jahres finanziert sein dürfte. Die Kommunen im Land wird das viele Millionen Euro kosten. „Ein Kraftakt“, wie die kommunalen Spitzenverbände sagten.