Die Polizei in Rheinland-Pfalz wird nicht in jedem Fall die Nationalität von Straftätern nennen. Foto: dpa. Foto: dpa/Jens Wolf

Trier/Mainz Die rheinland-pfälzische Polizei wird auch künftig nur in begründeten Einzelfällen die Nationalität von Strafverdächtigen öffentlich machen.

Anders als Nordrhein-Westfalen wird die Polizei in Rheinland-Pfalz auch weiterhin nicht bei jeder Pressemeldung automatisch die Nationalität eines Tatverdächtigen mitteilen. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz auf Anfrage von volksfreund.de. Nur wenn die Nennung der Nationalität durch die Ermittlungen begründet sei oder es ein begründetes öffentliches Interesse gebe, werde diese mitgeteilt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz kritisiert das Vorgehen Nordrhein-Westfalens. Es müsse zwischen dem berechtigten Informationsanspruch der Menschen „nicht der individuellen Neugierde“ und den Persönlichkeitsrechten von Störern, Tatverdächtigen und Opfern abgewogen werden, sagt der GdP-Landesvize Bernd Becker. Zur Bestrebung, so transparent wie möglich zu sein, gebe es bei der Polizeiarbeit auch Aspekte, die nicht veröffentlicht werden sollten. „In Zeiten schneller „sozialer“ Medien und Fake-News sind Polizei und Medien auch in der Verantwortung, wenn es darum geht, ein Klima von Hetze und Hass zu vermeiden, was im Einzelfall auch für eine Veröffentlichung persönlicher Attribute sprechen kann“, sagt Becker.