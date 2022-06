Debatte im Landtag : Rheinland-pfälzische SPD fordert Übergewinnsteuer für „Ölmultis und Gashändler“

Mainz Infolge steigender Energiepreise hat die rheinland-pfälzische SPD im Landtag die Einführung einer Übergewinnsteuer für Öl- und Gaskonzerne gefordert. Der Koalitionspartner FDP kann damit nicht viel anfangen. In einer hitzigen Debatte kommt die Frage auf: Wer betreibt hier eigentlich Populismus?

Der Streit um die steigenden Energiekosten ist in Rheinland-Pfalz angekommen. Die SPD hat sich am Mittwoch im Landtag für die Einführung einer sogenannten Übergewinnsteuer ausgesprochen. Man müsse auf der Bundesebene überlegen, wie die Gewinne von „Schurken“ wie „Ölmultis und Gashändlern“ begrenzt werden könnten, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Wer in dieser Krisenzeit seine Profitgier auslebt, muss Gegenwehr erfahren.“ Bätzing-Lichtenthäler brachte auch die Idee ins Spiel, eine Steuer auf spekulativen Handel auf den Energiemärkten einzuführen.