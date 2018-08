später lesen Rheinland-pfälzische SPD-Spitze unterstützt Schäfer-Gümbel FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die rheinland-pfälzische SPD-Spitze hat dem hessischen Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel kräftige Unterstützung im Landtagswahlkampf zugesagt. Mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze werde es insgesamt 40 Auftritte von Spitzenpolitikern aus dem Nachbarbundesland bis zur Landtagswahl am 28. Oktober in Hessen geben, sagte der rheinland-pfälzische Parteivorsitzende Roger Lewentz am Dienstag in Wiesbaden. dpa