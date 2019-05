Interview Christian Baldauf : „Die CDU ist allzu sprachlos geblieben“

Mainz Der rheinland-pfälzische Fraktionschef will seine Partei in der Umweltpolitik entstauben, fordert peppigere Kommunikation und lehnt strenge Regeln für Youtuber ab.

Julia Klöckner wirft einem Youtuber AfD-Methoden vor, Annegret Kramp-Karrenbauer steht wegen Regeln zur Online-Meinungsmache in den Negativschlagzeilen: Täuscht der Eindruck, oder gibt die CDU nach außen gerade ein jämmerliches Bild ab?

CHRISTIAN BALDAUF Youtube ist ein neues Mittel im öffentlichen Diskurs geworden. Junge Youtuber und Influencer treffen das Lebensgefühl einer Generation. Was bedeutet: Sie müssen sich ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion sehr bewusst sein. Sprachliche Zuspitzungen können zu gefährlichen Vereinfachungen führen – davor wollten Julia Klöckner und Annegret Kramp-Karrenbauer warnen.

BALDAUF Wir werden dieses Thema diskutieren. Dafür bietet sich die Bundesvorstandsklausur am Wochenende an.

BALDAUF Nein. Für Youtuber und Influencer gelten dieselben Umgangsformen wie für alle, die sich auf den öffentlichen Marktplatz, in die klassischen Medien oder ins Internet begeben: keine üble Nachrede, nichts Strafbares. Ansonsten gilt die Meinungsfreiheit. Jeder Youtuber, jeder Influencer muss aber genauso wie jeder Politiker, Journalist oder Wissenschaftler beherzigen: Gefühltes und Gewünschtes darf niemals stärker werden als Fakten. Sonst geht es an die Substanz unserer Demokratie.

BALDAUF Tobias Hans hat recht, wenn er die CDU auffordert, sich zu erneuern. Das Wort Kernschmelze trifft es aber nicht, weil eine solche unumkehrbar ist. Ich würde eher von einem heilsamen Schock sprechen. Die Partei diskutiert viel, ist in Bewegung. Das ist gut so. Wir müssen unsere Politik besser für Bürger darstellen, schnell und kompetent in der Sache antworten, Kommunikation über Visualisierung und soziale Kanäle vorantreiben.