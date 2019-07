Kommunalreform : Lewentz hält größere Landkreise in Rheinland-Pfalz für notwendig

Lewentz hält größere Landkreise in Rheinland-Pfalz für notwendig

Mainz Kommunalreform: Der Innenminister schärft den Kurs. Kreisfreie Städte zittern um ihren Status. Auch die Vulkaneifel wackelt.

(cza/flor/dpa) Der demografische Wandel nagt an der Bevölkerungszahl von Landkreisen wie Cochem-Zell und dem Vulkaneifelkreis. Die angestrebte Verwaltungsreform aber kommt nicht voran.

Es ist eine Kurskorrektur. Am deutlichsten wird das in der Haltung zum Aus für kreisfreie Städte. Von diesen bislang zwölf sollen nach dem Vorschlag der Gutachter nur noch fünf übrig bleiben: Mainz, Trier, Koblenz, Kaiserslautern und Ludwigshafen/Frankenthal. Demnach würden Speyer, Pirmasens, Neustadt an der Weinstraße, Landau, Frankenthal, Worms und Zweibrücken ihren Status verlieren. Lewentz hatte sich nach Veröffentlichung des Gutachtens gegen den Vorschlag einer Zusammenlegung von Frankenthal und Ludwigshafen gewandt – der beim Frankenthaler Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) auf besonders scharfe Kritik stieß.