Trotz des Werbens der SPD-Spitze hält der rheinland-pfälzische Juso-Chef Umut Kurt am Nein zum Koalitionsvertrag fest. „Wir machen unsere inhaltliche Kritik an den Punkten des Parteitags fest“, sagte Kurt der Deutschen Presse-Agentur. Der Parteitag habe eine weitgehende Härtefallregelung für den Familiennachzug von Flüchtlingen beschlossen. „Diesen Punkt haben wir nicht erreicht.“ In der Gesundheitspolitik müsse eine Bürgerversicherung oder etwas Naheliegendes kommen - das sei vertagt worden. Der Koalitionsvertrag nenne auch keine Höhe der geplanten Mindestvergütung für Auszubildende. „Daran sieht man, dass die große Koalition nicht mutig ist“, sagte Kurt. dpa