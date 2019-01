später lesen Rheinland-pfälzischer Wein trifft bei Forschern im Eis ein FOTO: Thomas Steuer FOTO: Thomas Steuer Teilen

Forscher in der Antarktis können sich Wein aus Rheinhessen und der Pfalz schmecken lassen. Eine Holzkiste mit 70 Flaschen sei sicher beim Team der Neumayer-Station III angekommen, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße mit. dpa