Rheinland-pfälzisches Gastgewerbe macht mehr Umsatz

Das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz hat sich im vergangenen Jahr über mehr Umsatz freuen können. Die Erlöse seien im Vergleich zum Jahr 2016 preisbereinigt um 3,5 Prozent nach oben gegangen, berichtete das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems. Deutschlandweit hatte es nur ein Umsatzplus von 0,9 Prozent gegeben. Vor allem Restaurants, Cafés, Eissalons und Imbissstuben im Land zählten mit einem Plus von 6,1 Prozent zu den Gewinnern. Bei Beherbergungsbetrieben kletterten die Erlöse indes lediglich um 1,7 Prozent. dpa