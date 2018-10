später lesen Rheinland-Pfalz: 138 Dörfer haben weniger als 100 Einwohner Teilen

Twittern

Teilen



In Rheinland-Pfalz gibt es 138 Dörfer mit weniger als 100 Einwohnern. Insgesamt lebten Ende vergangenen Jahres 8771 Menschen in diesen kleinen Gemeinden, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. dpa