Rheinland-Pfalz: 615 Coronavirus-Infektionen bestätigt

Ein Arzt hält einen Tupfer mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Mainz Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist am Samstag in Rheinland-Pfalz binnen eines Tages um 615 auf 31 990 (Stand 11.10 Uhr) gestiegen. Das teilte das Sozialministerium in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa