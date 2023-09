Rheinland-Pfalz 820 zusätzliche Stellen für Lehrkräfte – aber die Zahl erzählt nicht die ganze Geschichte

Für knapp 42.000 rheinland-pfälzische Kinder beginnt mit ihrer Einschulung nach den Sommerferien ein neuer Lebensabschnitt. Damit erlebten so viele Jungen und Mädchen im Bundesland ihren ersten Schultag wie seit knapp 20 Jahren nicht mehr. Insgesamt gehen in diesem Schuljahr nach Angaben von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) fast 540.000 Schüler in Rheinland-Pfalz zur Schule – das seien 20.000 mehr als noch vor zwei Jahren. Hubig besuchte zum Schuljahresbeginn eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in Mainz.