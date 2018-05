später lesen Rheinland-Pfalz am Verfassungstag: Frauen ins Parlament Teilen

Mit einem Plädoyer für mehr politische Mitwirkung von Frauen hat der rheinland-pfälzische Landtag am Freitag den Jahrestag seiner Verfassung gefeiert. Auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts hätten Frauen immer noch nicht denselben Anteil am politischen Leben wie Männer, kritisierte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD). „Angekommen an unserem Ziel sind wir noch lange nicht.“ dpa