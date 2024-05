Gefahr für Allergiker Achtung Riesenbrummer: Die Asiatische Hornisse breitet sich rasant aus

Wer eine Hornisse vorbeibrummen sieht, sollte mal ganz genau hinschauen. Ist sie etwas kleiner als üblich und mehr schwarz als gelb? Dann könnte es sich um eine Asiatische Hornisse handeln, die sich aktuell in Rheinland-Pfalz so rasant ausbreitet, dass das Land mit der Bekämpfung kaum mehr hinterher kommt. Imker sind in großer Sorge. Stehen Honigbienen doch ganz oben auf dem Speisezettel der Neuankömmlinge. Aber auch Wildbienen und andere Insekten fressen die Jäger. Die Mengen, die sie vertilgen, sind beachtlich – und für Imker besorgniserregend.