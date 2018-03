später lesen Rheinland-Pfalz-Ausstellung: „Smart Home“ im Fokus Teilen

Die Themen „Smart Home“, Sicherheit, Wein und Fotografie sind Schwerpunkte der 47. Rheinland-Pfalz-Ausstellung, die in diesem Jahr vom 10. bis 18. März stattfindet. Etwa 700 Aussteller haben sich für die Messe in Mainz angemeldet, wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben. In einer der 16 Hallen informieren Firmen und Polizei etwa darüber, wie man sich vor Einbrechern schützen kann. dpa