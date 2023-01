Gesundheit : Protest wegen zu geringer Honorare: Ärzte wollen Praxen nur noch an vier Tagen öffnen

Trier Niedergelassene Mediziner klagen über steigende Kosten und zunehmende Bürokratie. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat Verständnis für Protest. Der Bezirksärztechef sieht diesen kritisch, fordert aber auch mehr Geld für die Ärzte.

Behandeln niedergelassene Ärzte Patienten nur noch an vier Tagen die Woche? Geht es nach dem Ärzteverband Virchowbund, einer Vereinigung, die 12.0000 niedergelassene und ambulante Mediziner vertritt, bleiben mittwochs die Praxen geschlossen – bei vollem Lohnausgleich. Begründet wird die Forderung mit den hohen Kosten für Arztpraxen wegen der Inflation und hoher Energiepreise. Der Mittwoch soll dann komplett „zur Bewältigung der Bürokratie und zur Fortbildung“ genutzt werden. Notfälle sollten an diesen Tagen, wie auch an Wochenenden, zum ärztlichen Bereitschaftsdienst gehen. Momentan haben die meisten Praxen zumindest mittwochs vormittags geöffnet.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz kann die Forderung nachvollziehen. Der Vorschlag des Virchowbundes drücke „die derzeitige völlig unzufriedenstellende Wertschätzung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung aus“, teilte ein Sprecher der Organisation auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Kassen und Politik pumpen Milliarden in die stationäre Versorgung und lassen die vertragsärztlichen Praxen ausbluten. Wir machen uns große Sorgen und sehen für unsere Praxen schwarz.“ Die derzeitigen politischen Rahmenbedingungen „mit einer völlig unzureichenden Honorar- und Kostenanpassung von nur zwei Prozent kann nur als Kampfansage verstanden werden“.

Krankenkassen und Ärztevertreter hatten sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, die Honorare entsprechend anzuheben. Die Ärzte wollten eine um 2,5 Prozent höhere Entlohnung sowie einen Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten. Die KV könne unter diesen Bedingungen jeden Praxisinhaber verstehen, „der betriebswirtschaftliche Konsequenzen“ erwäge, sagt der Sprecher der Vereinigung. Die niedergelassenen Ärzte könnten derzeit nur noch mit Verlusten Kassenpatientinnen und Kassenpatienten behandeln.

Das bestätigt auch Walter Gradel, Vorsitzender der Bezirksärztekammer. Die Krankenkassen müssten, so Gradel, die immer weiter steigenden Kosten in den Arztpraxen gegenfinanzieren, „damit es sich auch in Zukunft noch lohnt, sich in einer eigenen Praxis niederzulassen“. Derzeit sei der Unterschied zwischen dem Verdienst von Krankenhausärztinnen und -ärzten und Niedergelassenen „so marginal, dass sich das unternehmerische Risiko einer eigenen Arztpraxis nicht mehr im Einkommen widerspiegelt“, sagt der Bezirksärztechef.

Ist eine Vier-Tage-Woche für Arztpraxen die Lösung?

Von einer Vier-Tage-Woche hält er aber trotzdem nichts. Der Protest müsse sich gegen die Kassen und „die Ignoranz der Politik“ richten. „Mit der Vier-Tage-Woche treffen wir aber nur die Patienten.“ Außerdem, so Gradel, würden sich die Ärzte mit einem solchen Protest ins eigene Fleisch schneiden: „Die Arbeit wird ja nicht weniger. Das Patientenaufkommen würde dann am Donnerstag höher und das Chaos in unseren Praxen größer werden.“

Als Beispiele für zunehmende und zeitraubende Bürokratie in den Arztpraxen nennt Gradel die Beachtung von Rabattverträgen der Krankenkassen für Medikamente oder die „übergenaue“ Dokumentation von Diagnosen.