Rheinland-Pfalz baut Angebot an Ganztagsschulen weiter aus

Mit Beginn des neuen Schuljahrs können Kinder und Jugendliche an acht weiteren Schulen in Rheinland-Pfalz den ganzen Tag unterrichtet werden. Dabei handelt es sich um fünf Grundschulen sowie jeweils eine Förderschule, eine Realschule plus und ein Gymnasium, wie das Bildungsministerium mitteilte. dpa