Rheinland-Pfalz bleibt bei Corona-Tests nur bei Anlass

Ein Wattestäbchen mit einem Abstrich wird im Labor für einen Corona-Test verarbeitet. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Mainz Das Land Rheinland-Pfalz denkt nicht über die in Bayern geplanten Corona-Massentests nach. Vor dem Hintergrund des aktuellen, niedrigen Infektionsgeschehens habe sich die „anlassbezogene Populationstestung“ bewährt, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.



Diese sehe breit angelegte Tests auch von Menschen ohne Symptomen vor, allerdings nur im Umfeld von Neuinfektionen. „Das ist ein effektives und zielgerichtetes Vorgehen, um Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen.“