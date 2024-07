Weinbaugebiete Rheinland-Pfalz bleibt Weinland Nummer eins

Baden ist Deutschlands drittgrößtes Weinbaugebiet mit 15.679 Hektar - und Burgunderland. Die Rebsorten der Burgunderfamile machten zusammen 62 Prozent der Rebfläche aus. Beim Spät- und Weißburgunder hat Baden deutschlandweit die Nase vorn. Die in Freiburg gezüchtete neue Sorte Souvignier Gris (Piwi) wurde 2023 auf 123 Hektar angebaut und damit am häufigsten in ganz Deutschland.