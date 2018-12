später lesen Rheinland-Pfalz braucht „kommunale Flurbereinigung“ Teilen

Twittern

Teilen



Der Steuerzahlerbund hält größere kommunale Einheiten in Rheinland-Pfalz für nötig. „Eine mutige kommunale Flurbereinigung ist in Rheinland-Pfalz dringend notwendig, damit Landkreise, Städte und Gemeinden in größeren Einheiten effizienter arbeiten können“, sagte der Landesgeschäftsführer des Steuerzahlerbunds, René Quante. dpa