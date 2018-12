später lesen Rheinland-Pfalz bringt Brexit-Gesetz auf den Weg Teilen

Rheinland-Pfalz will sich für den Fall wappnen, dass der Brexit so kommt wie von der britischen Premierministerin Theresa May und der EU geplant. Damit werde klargestellt, dass in allen Gesetzen auch in Rheinland-Pfalz Briten mit Europäern gleichgestellt würden, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. dpa