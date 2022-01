Rheinland-Pfalz bringt kommunalen Schuldenabbau in Gang

Mainz Plötzlich geht alles ganz schnell: Im März soll die Verfassung geändert werden. Dann wird im Detail geregelt, wie das Land bis zu drei Milliarden Euro an kommunalen Schulden übernehmen wird. Fünf Landtagsfraktionen stellen das gemeinsame Vorgehen vor.

Die fünf Fraktionen wollen den Entwurf für die Verfassungsänderung am 16. Februar in den Landtag einbringen, wie die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler ankündigte. Die Verfassungsänderung könnte dann im März vom Parlament verabschiedet werden. Die Details für die Übernahme der Hälfte aller kommunalen Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten sollen in einem Umsetzungsgesetz geregelt werden, zu dem ein enger Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden geplant ist. Es sei angestrebt, dass dieses zum 1. Januar 2023 in Kraft treten könne, sagte die SPD-Fraktionschefin.