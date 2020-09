Landespolitik : Rioler CDU-Mann warnt Baldauf vor schwarz-grüner Koalition im Land

Riol/Mainz Die schwarz-grüne Koalition könnte nach SWR-Umfragen eine Mehrheit in Rheinland-Pfalz bekommen. Ein Christdemokrat aus der Region warnt vor dem Flirt.

(flor) Der regionale CDU-Landtagsabgeordnete Arnold Schmitt kritisiert strategische Ausrichtungen seiner eigenen Partei um Spitzenkandidat Christian Baldauf vor der Landtagswahl 2021. „Bauern beschweren sich bei mir, weil sie nur noch die Annäherung zu den Grünen wahrnehmen und sie es vor einer solchen Koalition mit der Angst zu tun bekommen“, sagt der Rioler (Kreis Trier-Saarburg) unserer Zeitung. Eine Umfrage zeigt: Derzeit wäre eine schwarz-grüne Koalition im Land möglich. Schmitt warnt davor, dass der CDU klassische Klientel verloren gehen, von der die Partei immer gelebt habe. Dazu zähle er auch mittelständische Betriebe. Schmitt fordert fürs Land: „Die CDU war mal Wirtschaftspartei. Die Kompetenz nehmen viele Menschen doch gar nicht mehr wahr. Jetzt übertrumpfen wir uns gegenseitig im Verteilen von Geld, was immer die Geschichte der SPD wahr.

