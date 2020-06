Bildung : Werden Schüler mit Sprachproblemen abgehängt?

In Rheinland-Pfalz gibt es Schulen, in denen 90 Prozent der Kinder Sprachförderung brauchen. Die oppositionelle CDU fordert daher mehr Lehrer. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Trier/Bitburg/Mainz Die Ampelkoalition nicke Förderstunden im Land nicht nach angemeldetem Bedarf ab, kritisiert die CDU-Fraktion, die neue Lehrer fordert.

Bekommen rheinland-pfälzische Schüler mit Migrationshintergrund, die dringend Sprachkenntnisse aufholen müssen, zu wenig Förderstunden? Die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag geht davon aus und hat in den letzten zwei Jahren Buch geführt mit Zahlen des Bildungsministeriums. Das Ergebnis fasst der parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl wie folgt zusammen: „Die Landesregierung stellt Wochenstunden in Sprachförderung nicht in dem Ausmaße bereit, wie es Schulleiter anfordern.“

Tatsächlich offenbart eine Auflistung, die die Fraktion aus den Antworten des SPD-geführten Bildungsministeriums erstellt hat, Lücken: Im Schuljahr 2018/19 haben alleine Grundschulen in der Stadt Trier Sprachförderung von 199 Stunden beantragt. Bekommen haben sie am Ende 157. Mit der Willkür müsse Schluss sein, sagt der CDU-Parlamentarier Martin Brandl, der die Landesregierung auffordert, Sprachunterricht für Kinder nach einheitlichen Regeln zu vergeben und ein eigenes Konzept vorschlägt. Die Oppositionspartei fordert danach 200 zusätzlich Lehrerstellen, die Kindern an Grundschulen in Rheinland-Pfalz bei der Sprachförderung helfen. 0,5 Wochenstunden an Sprachunterricht sollen danach auf jedes Kind pauschal angerechnet werden, bei dem die Schulleitung Aufholbedarf in Deutsch sieht. Die zusätzliche Zahl an Lehrern ermögliche Doppelbesetzungen in Klassen, um Schüler mit Nachholbedarf gezielter unterrichten zu können, sagt die CDU, die davor warnt, im frühen Alter ungleiche Bedingungen fürs Arbeitsleben zu schaffen.

Brandl verweist auf die jüngsten IQB-Bildungsstudien, wonach jeder dritte Schüler die Grundschulen verlasse, ohne richtig schreiben und lesen zu können. „Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat bislang nach Gutdünken die Stunden in Sprachförderung verteilt, ohne auf eine schülerbezogene Zuweisung zu achten und darauf, was an Unterricht wirklich in den einzelnen Schulen nötig ist“, behauptet Brandl. Der Plan der CDU, pauschal 0,5 Wochenstunden pro Schüler mit Sprachbedarf anzurechnen, entlaste auch die ADD, sagt er. „Es ist wichtig, die Grundlagen zu beherrschen und Deutsch zu verstehen“, betont der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag. In Städten wie Ludwigshafen zeigt sich, dass an einzelnen Grundschulen bis zu 90 Prozent der Schüler eine Sprachförderung nötig haben. Aber auch in Bitburg gibt es eine Grundschule, in der für mehr als die Hälfte aller Kinder Sprachförderung beantragt ist.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium widerspricht der Kritik der CDU. Diese nehme Bezug auf eine Bildungsstudie, die schon vier Jahre zurückliege. „Die Behauptung, ein Drittel der Schülerinnen und Schüler könne nach der vierten Klasse nicht richtig lesen und schreiben, entspricht allerdings noch immer nicht der Wahrheit. Richtig ist, dass im IQB-Bildungstrend 2016 die Leistungen der rheinland-pfälzischen Grundschülerinnen und -schüler insgesamt im Durchschnitt aller Bundesländer lagen“, antwortet eine Sprecherin des Ministeriums.

Das Land habe nach der Studie sofort Programme erarbeitet, die das Lesen stärkten, Deutsch als Zweitsprache förderten und den Grundwortschatz erweiterten. Darüber hinaus habe das Land die Zahl der Feuerwehrlehrkräfte an Grundschulen um 40 Kräfte auf insgesamt 228 aufgestockt.