Rheinland-Pfalz : CDU fordert: Freien Künstlern mit 3000 Euro in Krise helfen

Trier/Mainz Opposition: Stipendien des Landes retten Kultur nicht.

Viele freie Künstler in der Region bangen um ihre Existenz, weil ihren in der Corona-Krise Aufträge verloren gegangen sind. Um gebeutelten Kulturschaffenden unter die Arme zu greifen, fördert Rheinland-Pfalz angemeldete Projekte mit Stipendien von bis zu 2000 Euro und ruft in einer zweiten Runde dazu auf, sich erneut um Hilfen zu bewerben. Das rette Künstler noch lange nicht über die Runden, kritisiert die oppositionelle CDU im Mainzer Landtag und fordert von der Ampelkoalition mehr Unterstützung für die Kultur.

Marion Schneid, kulturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, fordert das Land auf, Künstlern, Soloselbstständigen und Freiberuflern im Oktober, November und Dezember zusätzlich je 1000 Euro auszuzahlen, wenn sie Einbußen durch die Corona-Krise nachweisen können. „Wir müssen ein Zeichen setzen, weil die Perspektive für viele Menschen nicht die Grundsicherung sein darf. Die Gefahr ist groß, dass Leute der Kultur den Rücken kehren, was dem gesellschaftlichen Leben in Dörfern und Städten schaden würde“, warnt Schneid. Die Stipendien, die das Land an Kulturschaffende vergibt, sieht die CDU-Frau kritisch. „Ich störe mich an der Abhängigkeit, dass Künstler Arbeiten vorlegen müssen. Einige schreckt das ab, andere können auf die Schnelle nicht die nötigen Konzepte erarbeiten“, moniert Schneid. Sie hinterfragt auch, nach welchen Kriterien das Land Projekte abnicke und warnt vor „Zensur“.