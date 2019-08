Trier/Mainz : Platzt die Kommunalreform? Baldauf droht Land mit CDU-Ausstieg aus Verhandlungen

Trier/Mainz Der designierte CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl kritisiert Fusionspläne. Bei einem Sieg 2021 will er die besten Grundschulen Deutschlands schaffen und Ministerien streichen.

Bei der Kommunalreform geht es auch um die Frage, ob kleine Kreise sich zusammenschließen sollen. Lewentz zweifelte jüngst an, ob zu kleine Kreise in der Lage seien, immer kompliziertere Fragen zu lösen. Gutachter schlagen im sanftesten Szenario vor, die 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz auf 19 zu verringern. Die Vulkaneifel soll dabei mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm fusionieren. Baldauf wirft dem Land vor, mit Fusionsplänen von schlechter Finanzausstattung der Städte, Kreise und Gemeinden ablenken zu wollen.

Der Pfälzer kündigt an, Kommunen im Falle eines eigenen Wahlsieges 2021 Geld bereitstellen zu wollen. Als Ministerpräsident wolle er auch erreichen, dass Rheinland-Pfalz die „besten Grundschulen mit dem geringsten Unterrichtsausfall in Deutschland habe. Die Meister-Ausbildung solle kostenlos sein. Baldauf kündigt auch an, jetzige Ministerien auf den Prüfstand stellen zu wollen. „Eine Möglichkeit wäre, Wissenschaft und Bildung zusammenzuführen. Das Integrationsministerium sollte aufgelöst und, wie in anderen Bundesländern, ins Innenministerium eingegliedert werden“, schlägt er vor.