Landespolitik : Neue Umfrage: Landes-CDU liegt vor der SPD - Zufriedenheit mit Ampel sinkt

Mainz Die Oppositionspartei CDU liegt in einer neuen Umfrage knapp vor der stärksten Regierungspartei SPD. Ministerpräsidentin Malu Dreyer erhält die niedrigsten Zufriedenheitswerte seit Amtsantritt. Und drei Viertel der Menschen in Rheinland-Pfalz halten den Rücktritt von Ex-Innenminister Roger Lewentz für richtig.

Wenn am Sonntag in Rheinland-Pfalz Landtagswahl wäre, könnte sich die SPD nicht mehr als stärkste Kraft durchsetzen. Die Sozialdemokraten verbesserten sich seit der letzten Umfrage im September zwar um einen Prozentpunkt auf 28. Damit läge die Partei jedoch knapp hinter der CDU, die auf 29 Prozent käme - und damit 2 mehr als zuvor. Das geht aus der neuesten Umfrage des SWR Politikmagazins „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ hervor.

Der kleinste Partner im aktuellen Ampel-Bündnis - die FDP - kommt in der Umfrage nur noch auf 5 Prozent (minus 3 Prozentpunkte). Der zweite Partner in der Ampel - die Grünen - kämen auf 15 Prozent (plus 1). Die zweitgrößte Oppositionspartei AfD läge bei 11 Prozent (minus 1). Die Freien Wähler würden wieder die Hürde schaffen und kämen auf 5 Prozent (plus 1). Trotz der Verluste von SPD und FDP würde es für die Ampel noch für eine sehr knappe Mehrheit reichen.