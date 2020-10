CDU stellt ihre Wahlliste auf : Wie Julia Klöckner die Wahl wuppen will

25.09.2020, Saarland, Weiskirchen: Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftsministerin, spricht auf der Abschlusspressekonferenz der Agrarministerkonferenz. Hauptthema der Konferenz war der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und die Folgen. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Harald Tittel

Mainz/Bitburg Die rheinland-pfälzische CDU setzt mit der Liste für den Wahlkampf 2021 auf neue Gesichter, attackiert die Ampelkoalition und will mit einem Pfälzer an der Spitze regieren. Landeschefin Julia Klöckner schwärmt von Kandidaten aus der Region Trier.

Die CDU träumt seit 1991 davon, in die Mainzer Staatskanzlei zu ziehen, wo sich die Sozialdemokraten fest eingenistet haben. Wenn die Union am 14. März 2021 einen erneuten Anlauf wagt, um stärkste Kraft zu werden, werden immer weniger Köpfe der ewigen „Generation Opposition“ übrig bleiben.

CDU-Landeschefin Julia Klöckner sprach vor dem Parteitag in Ludwigshafen am Samstag davon, dass von den 104 Listenanwärtern jeder dritte A-Kandidat jünger als 40 Jahre sei. „Wir treten mit der jüngsten Liste in der Geschichte der rheinland-pfälzischen CDU an, die die Politik künftiger Generationen stark beeinflussen wird“, sagte Klöckner.

Extra Trierer CDU-Bezirkschef zufrieden mit Liste (sey/flor) Kandidaten, die ihren Wahlkreis nicht direkt gewinnen, können nur über die Liste ihrer Partei in den Landtag einziehen. Je besser dort die Platzierung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Bewerber den Sprung nach Mainz schafft. Bei der Wahl 2016 zog mit Matthias Lammert der letzte CDU-Listenkandidat auf Platz 23 ein. Geht es danach, haben der Vulkaneifeler Gordon Schnieder (Platz 7), Karina Wächter (Platz 10), Michael Ludwig (Platz 18) und der Schweicher Lars Rieger (Platz 22) gute Chancen, 2021 im Landtag zu sitzen. Enger wird es für den Trierer Kandidaten Thorsten Wollscheid. Er bräuchte ein besseres CDU-Ergebnis als die 31,8 Prozent bei der Wahl 2016, um über Listenplatz 29 in den Mainzer Landtag einzuziehen. CDU-Bezirkschef Moritz Petry zeigt sich auf TV-Anfrage zufrieden mit den Platzierungen der regionalen Kandidaten. „Wir hatten noch nie fünf Kandidaten unter den 30 ersten Bewerbern“, sagte Moritz Petry.

Alleine in der Region Trier fällt der Umbruch groß aus. Eifel-Urgestein Michael Billen und Mosel-Politiker Alexander Licht haben ihre Plätze im Parlament schon geräumt. Arnold Schmitt (Riol), Bernhard Henter (Konz) und Elfriede Meurer (Wittlich) treten nicht mehr an.

Nicht verwunderlich ist daher, dass die jüngste Kandidatin auf der Liste (Durchschnittsalter: 46 Jahre) von der Mosel kommt: Die in Ürzig aufgewachsene und in Bernkastel-Kues wohnende Karina Wächter – erst seit wenigen Wochen im Landtag – schlägt der CDU-Landesvorstand prompt auf Platz zehn vor, der wohl gleichbedeutend mit einem Einzug ins Parlament wäre. Klöckner war ganz entzückt, als sie über die 29-Jährige sprach. „Sie ist Steuerberaterin, Kommunalpolitikerin, spielt Violine, Tennis und führt ihre Mannschaft in Ürzig an“, sagte Klöckner, die auch den Billen-Nachfolger aus Bitburg lobte, der auf Listenplatz 18 kandidiert. „Michael Ludwig ist ein Eifelsüchtiger“, sagte Klöckner.

Den Bezirk Trier führt mit Gordon Schnieder ein 45-jähriger Vulkaneifeler auf Listenplatz sieben an, der in seiner ersten Legislaturperiode als Abgeordneter im Mainzer Landtag sitzt und sich landespolitisch schon den Ruf erworben hat, ein Kandidat für höhere Posten zu sein, wenn die CDU denn mal das Image als „Generation Opposition“ ablegt.

Einem Vertreter davon – Christian Baldauf, seit 2001 im Landtag – soll das gelingen. Die CDU will den 53-jährigen Pfälzer am Samstag im Ludwigshafen auf den ersten Listenplatz wählen und damit als Spitzenkandidat gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ins Rennen schicken.

Geht es nach den Umfragen, hat er gute Chancen. Mit 34 Prozent rangiert die CDU vor den Sozialdemokraten (26 Prozent). „Es ist aber noch viel Weg zu gehen, da machen wir uns nichts vor“, sagte Generalsekretär Gerd Schreiner, der der Ampelkoalition vorwirft, „ein Standortnachteil für Rheinland-Pfalz zu sein“ und nur schwach zu flackern statt hell zu leuchten. Die SPD? Da sei Ex-Finanzminister Deubel, der ins Gefängnis muss, das „Bauernopfer“ für verfehlte Nürburgring-Politik am Kabinettstisch. Die FDP? „Da hat sich Hobbyminister Wissing nie dafür interessiert, Infrastruktur und Unternehmen in Rheinland-Pfalz nach vorne zu bringen. Seit er FDP-Generalsekretär in Berlin ist, sieht man ihn gar nicht mehr. Ich hätte schon vorher sagen können, dass er an dem Spagat zerbrechen wird.“ Und die Grünen, hinter vorgehaltener Hand inzwischen als liebster Koalitionspartner der CDU gehandelt? Ihnen wirft Schreiner mit Blick auf das grün geführte Umweltministerium vor, „im Durchlauferhitzer Ministerbüro mehr oder weniger gut qualifizierte Parteisoldaten zu befördern“. Inhaltlich überzeugen wolle die CDU mit Bildung, Wohlstand und Gesundheit. Bei Letzterer sagte Schreiner: „Wir können den kleinen Kliniken in Rheinland-Pfalz versichern, ihnen ab dem 14. März 2021 wirklich zu helfen. Wir wollen auch nicht hinnehmen, dass im Kreis Birkenfeld die Lebenserwartung um gut drei Jahre niedriger liegt als in Mainz, was sicher nicht daran liegt, dass die Luft in der Stadt so gut ist. Unser Anspruch ist eine flächendeckende Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz.“

Profitieren will die CDU auch vom Bundestrend, der bei der Union stark ist und bei der SPD schwach. Um das zu dokumentieren, verwiesen Klöckner und Schreiner am Dienstag auf eine Forsa-Umfrage, die abgeklopft hat, wem die Menschen bundesweit am ehesten zutrauen, Probleme in Deutschland zu lösen. Das Ergebnis: „44 Prozent Union, sieben Prozent SPD“, frohlockte Klöckner, die als Ziel für die Landtagswahl nannte: „Wir wollen die Regierung stellen. Christian Baldauf führt die Liste an, dahinter steht ein starkes Team.“

Gordon Schnieder ist von der CDU im Vulkaneifelkreis zum Direktkandidaten für die Landtagswahl 2021 gekürt worden. Foto: Mario Hübner

Karina Wächter und Jan Frenzel gehen für die CDU im Wahlkreis 23 ins Rennen um die Landtagswahl (vorne). Sie werden unter anderem unterstützt von: Tobias Vogt, Vorsitzender der CDU im Landkreis Rhein-Hunsrück; Alex Licht, Vorsitzender der CDU im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Bundestagsabgeordneter Peter Bleser, Spitzenkandidat Christian Baldauf und Versammlungsleiter Andreas Hackethal (von links). Foto: Christoph Strouvelle Foto: TV/Christoph Strouvelle