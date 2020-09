Landespolitik : CDU verschiebt Wiederwahl von Landeschefin Klöckner

Das habe mit der Corona-Pandemie zu tun, sagte Landesgeneralsekretär Gerd Schreiner. Die Partei dürfte trotzdem froh sein, mit der Entscheidung eine Personaldebatte zu vermeiden.

Die CDU in Rheinland-Pfalz wählt wahrscheinlich erst nach der Landtagswahl 2021 einen neuen Vorstand. In diesem Jahr wird die Partei jedenfalls nicht über die Wiederwahl von Landeschefin Julia Klöckner entscheiden, sagte Gerd Schreiner am Dienstagabend vor Journalisten in Mainz. Der Parteitag im November, bei dem die CDU ursprünglich ihren Vorstand wählen wollte, fällt nämlich aus. Grund sei die Corona-Pandemie. „Unsere Einschätzung ist: Ein solcher Parteitag wäre nicht wahlvorbereitend und damit nicht von der Corona-Verordnung gedeckt“, sagte Schreiner. Danach dürfen in einem geschlossenen Raum nur 150 Personen an einer Veranstaltung teilnehmen. 550 Menschen wären nach Angaben von Schreiner zu dem Parteitag eingeladen worden. Nach Parteisatzung dürfe der amtierende Vorstand in Pandemiezeiten bis Ende 2021 im Amt bleiben.