Umweltschutz : Rheinland-Pfalz: CDU-Fraktionschef Baldauf ist für bundesweites Plastiktüten-Verbot

Mainz Der designierte Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 fordert von der Ampelkoalition, dem bayerischen Vorstoß zu folgen und fordert ein überarbeitetes Klimaschutzkonzept.

Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf fordert ein bundesweites Plastiktütenverbot. Damit folgt der designierte Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 einem Vorstoß des bayerischen CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder. „Tüten aus Kunststoff sind überflüssig, weil es dafür entsprechenden Ersatz gibt – denken wir an die Stofftaschen, die wir ohnehin zu Hause in den Schränken liegen haben“, sagte Baldauf dem „Trierischen Volksfreund“. „Plastikmüll hat in unseren Weltmeeren und Wäldern nichts zu suchen. Wenn wir Plastiktüten abschaffen, leisten wir einen erheblichen Beitrag, um diese Abfälle in der Umwelt zu reduzieren.“