Corona-Krise : CDU-Spitzenkandidat Baldauf: „Wirtschaftspolitik ist kein Ruhmesblatt der Ampelkoalition“

Christian Baldauf (CDU) kritisiert die Wirtschaftspolitik des Landes. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz/Trier Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef kritisiert, das Land riskiere Insolvenzen und Arbeitslosigkeit. Es brauche mehr finanzielle Hilfen für Betriebe.

(flor) Wie bewerten Sie bislang, wie Wirtschaftshilfen von der Landesregierung an wankende Firmen fließen?

Christian Baldauf: Mir ist vollkommen unverständlich, warum Rheinland-Pfalz bei der Auszahlung das Schlusslicht aller Bundesländer bildet. Im Wirtschaftsausschuss am Donnerstag haben mich die Zahlen, die Minister Wissing nannte, doch sehr überrascht: Danach waren zu diesem Zeitpunkt von der Landesregierung gerade einmal 11,5 Millionen Euro an Soforthilfen für rheinland-pfälzische Unternehmer bewilligt. Wohlgemerkt, am 9. April! Andere Länder hatten da schon viel mehr ausgezahlt – Baden-Württemberg 1,42 Milliarden Euro, Bayern 500 Millionen, Hessen 250 Millionen Euro. Eine Gegenüberstellung, der in Online- und Printmedien publizierten Zahlen, zeigt, dass Rheinland-Pfalz unter den Flächenländern weit hinten rangiert. Viele Unternehmer hätten das Geld aber sofort, schon Ende März gebraucht. Da ist es kein Wunder, wenn sie sich intensiv in Briefen und E-Mails bei uns beschweren.

Was rufen Unternehmer der CDU zu?

Baldauf: Unternehmer schildern uns Existenzängste, weil sie auf Geld warten. Es melden sich auch Arbeitnehmer bei uns, die Sorge vor Entlassungen haben oder in Kurzarbeit sind, weil sie in einem mittelständischen Betrieb arbeiten, der bislang keine Unterstützung bekommt. Häufig beschwert sich die Wirtschaft auch darüber, wie furchtbar kompliziert es ist, über die Antragsstellung Geld zu bekommen.

Was hätte die Landesregierung besser machen müssen?

Baldauf: Bei den Finanzämtern ist es Standard, dass die Bürger ihre Steuererklärung online ausfüllen und digital übermitteln. Schnell, einfach und digital, so muss es doch gerade in dieser dramatischen Situation laufen. Wenn Unternehmer erst ein PDF ausdrucken, per Hand ausfüllen, einscannen und an die ISB zurückschicken müssen, wundert mich die Reaktion nicht. Ein Mittelständler sagte zu mir: ,Man kommt sich vor wie in der Steinzeit.‘ Anfangs gab es nicht mal Eingangsbestätigungen. Das ist fast nicht zu glauben und reicht nicht mal für den ,Grundkurs Wirtschaft‘.

In Nordrhein-Westfalen nutzten Betrüger die digitale Plattform aus. Sie griffen Corona-Hilfen ab, indem sie Unternehmer mit falschen Dokumenten täuschten und deren Daten nutzten. Hat Rheinland-Pfalz nicht alles richtig gemacht?

Baldauf: Ich gehe davon aus, dass unser Landesbetrieb Daten und Information sicher genug ist und es solche Missbräuche in Rheinland-Pfalz nicht gegeben hätte. Andernfalls hätte die Landesregierung die Datensicherheit nicht im Griff. Diese Ausrede lasse ich nicht gelten.

Die Investitions- und Strukturbank (ISB) hat über die Feiertage mit 100 Mitarbeitern gearbeitet. Ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen?

Baldauf: Keinem Mitarbeiter der ISB sind Versäumnisse vorzuhalten. Die Leute machen einen hervorragenden Job und haben unseren Dank verdient. Aber das Personal reicht nicht aus, um die Anträge zu bewältigen. Der Wirtschaftsminister hat dafür Sorge zu tragen, dass Antragssteller ihre Gelder erhalten – unverzüglich.

Aus einer Auflistung des CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger geht hervor, dass viele Bundesländer mehr direkte Zuschüsse zahlen und auch Unternehmen fördern, die mehr als 30 Mitarbeiter haben. Was fordern Sie über die Hilfen des Landes hinaus, um Unternehmen zu retten?

Baldauf: Wir wollen einen Dreiklang von schneller, einfacher und direkter Hilfe – auch ohne Rückzahlungsverpflichtung für kleine und mittlere Betriebe. Es reicht nicht aus, einfach nur Bundesgeld weiterzuleiten und Kredite zu geben. Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie Landesmittel für nicht zurückzuzahlende Zuschüsse zur Verfügung stellt. Wir haben dazu eine Staffelung vorgestellt. Betriebe bis zu 50 Mitarbeiter sollten bis zu 20 000 Euro direktes Landesgeld erhalten können, ab 50 Mitarbeitern bis zu 30 000 Euro. Leider hat die Ampelkoalition das abgelehnt. Es ist ein Akt der sozialen Gerechtigkeit, Insolvenzen und Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Dem Auftrag kommt die Landesregierung nicht ausreichend nach.

Wirtschaftsminister Volker Wissing warnt davor, jetzt schon sämtliches Pulver zu verschießen, sich zu verschulden und in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr nachlegen zu können. Da ist doch was dran?

Baldauf: Das Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz ist schon ohne die Corona-Krise im Jahr 2019 um 1,3 Prozent gesunken. Damit lag das Land auf dem letzten Platz! Bei der Investitionsquote sind wir seit Jahren Schlußlicht. Wirtschaftspolitik ist kein Ruhmesblatt der Ampelkoalition. Fast schon skandalös finde ich, dass Herr Wissing mit Frau Dreyer auf einer Rücklage von über einer Milliarde Euro im Landeshaushalt sitzt. Wieso nutzen sie nicht dieses Geld, um Unternehmen zu helfen? Offenbar will die Landesregierung die Rücklage lieber als Wahlkampf-Reserve nutzen, um in den kommenden Monaten Wohltaten zu streuen. Ich plädiere dafür, jetzt in den Erhalt von Arbeitsplätzen zu investieren als später Arbeitslosigkeit zu finanzieren.

Volker Wissing hat selber gesagt: „Es wird Insolvenzen geben.“ War der FDP-Minister damit nicht ehrlicher als der französische Präsident Emanuel Macron, der das wohl wahnwitzige Versprechen gegeben hat, kein Unternehmen werde wegen des Coronavirus in den Konkurs gehen?

Baldauf: Hätten wir keine Krise, gäbe es auch Insolvenzen. Es ist normal, dass es in einer Marktwirtschaft erfolgreiche Modelle gibt – und weniger erfolgreiche. In einer solchen Krise muss gerade jenen kleinen Läden geholfen werden, die eigentlich gesund sind, Steuern bezahlen und Mitarbeiter beschäftigen, aber unverschuldet in Mitleidenschaft gezogen werden. Das geschieht nun nicht im notwendigen Maße, weil Herr Wissing nicht bereit ist, direkte Landeszuschüsse zur Verfügung zu stellen.

Für Betriebe sind verloren gegangene Umsätze definitiv verloren. Im Herbst kann ich nicht zwei Schnitzel nacheinander in einem Restaurant essen, das heute geschlossen hat. Da muss der Staat mit eigenen Liquiditätsmitteln helfen.

Der CDU-Fraktionschef will einen stärker eingreifenden Staat, um die Wirtschaft zu retten. Werden Sie plötzlich zum Sozialdemokraten?

Baldauf: Ordnungspolitik trägt dafür Sorge, dass die Unternehmen weiter existieren können, die das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden, Steuern und Sozialabgaben zahlen. Trotzdem ist es parallel möglich, weiterhin eine seriöse, vorsorgende Haushaltspolitik zu betreiben. Es ist ureigene Aufgabe eines Staates, Insolvenzen zu vermeiden, wenn ein Unternehmer der solide wirtschaftet, im Zuge einer Pandemie unverschuldet in Not gerät. Ein Unternehmer kann nichts dafür, wenn der Staat Ausgangsbeschränkungen verhängt und Betriebsschließungen anordnet. Mich wundert eher, dass Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz den Verlust vieler Arbeitsplätze durch eine verfehlte Landespolitik in Kauf nehmen.

Am besten helfen Unternehmen schnelle Lockerungen. Wo sollen diese beginnen?

Baldauf: Im Vordergrund steht die Gesundheit. Das muss auch so bleiben. Mein Vater lebt derzeit im Heim und gehört aufgrund seines Alters und seiner Gesundheit zur Risikogruppe. Sobald eine Lockerung gesundheitlich vertretbar ist, bin ich dafür, dass zuerst die kleinen Läden und Geschäfte, die Mittelständler in Gemeinden und Städten, wieder aufmachen dürfen.

Ihre Landtagsabgeordnete Jennifer Groß twitterte vor Tagen, es sei noch kein ISB-Geld geflossen, was für Ärger sorgte, weil die Information falsch war. Was sagen Sie dazu?