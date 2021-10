Rheinland-Pfalz: Corona-Inzidenz so hoch wie Mitte September

Mainz Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag auf den höchsten Stand seit dem 10. September gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 98,5 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausaufnahmen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - sank von 3,0 auf 2,8, wie die Behörde weiter mitteilte. Anfang Oktober waren es erst 1,3. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 4,28 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, nach 4,15 Prozent am Samstag.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab es in der Stadt Speyer mit 185,3. Danach folgen der Kreis Germersheim (176,7), Worms (165,4) und der Kreis Cochem-Zell (152,7). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 47,2 in der Stadt Kaiserlautern.