Fraktion löst sich auf Egoismus und Rachegelüste: Das Projekt Freie Wähler ist gescheitert

Es ist noch gar nicht lange her, da träumten die Freien Wähler schon von einer Regierungsbeteiligung nach der nächsten Landtagswahl. Beflügelt waren sie von guten Umfragewerten – und teils aufsehenerregender politischer Arbeit. Doch von Arbeit und Träumen ist seit einigen Monaten nichts mehr übrig. Machtkämpfe eskalierten, persönliche Zerwürfnisse traten offen zutage. Am Montag dann der Höhepunkt: Zwei Abgeordnete verlassen die Fraktion, was zum Verlust vieler Rechte und Gelder führt. Und damit die Gewissheit: Das Projekt Freie Wähler ist landespolitisch gescheitert.