Rheinland-Pfalz denkt über „Kulturwinter“ nach

Den „Kultursommer“ gibt es in Rheinland-Pfalz bereits. Um mehr Touristen ins Land zu locken, kann sich die Regierung aber auch einen „Kulturwinter“ vorstellen. „Im Winter ist der Kulturtourismus in Rheinland-Pfalz bislang vornehmlich ein Städtetourismus“, schreibt Staatssekretärin Daniela Schmitt (FDP) in einer Vorlage für die Enquete-Kommission im Landtag, die sich heute in Mainz trifft. Daher könne geprüft werden, ob attraktive Ausstellungen nicht vermehrt auch im Frühjahr und Herbst gezeigt werden, um Hotelkapazitäten besser auszulasten und Gästezahlen zu steigern. dpa