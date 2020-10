Rheinland-Pfalz : CDU stellt Liste für Landtagswahl 2021 auf - Christian Baldauf fordert Malu Dreyer heraus

Foto: dpa/Andreas Arnold

Ludwigshafen Nach 30 Jahren in der Opposition will die CDU wieder in die rheinland-pfälzische Staatskanzlei einziehen. Ein Pfälzer soll sie in die Wahl führen. Die Partei stellt heute in Ludwigshafen ihre Liste auf, bei der auch regionale Kandidaten auf aussichtsreichen Plätzen stehen. Zum Liveblog.

10.30 Uhr: CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf ist schon im vergangenen Jahr zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März gewählt worden, als er sich gegen den Hunsrücker Mitbewerber Marlon Bröhr durchsetzte. In Ludwigshafen stellt eine Landesvertreterversammlung heute die Liste auf, die Baldauf anführen soll.

Auf der Liste stehen auch regionale Kandidaten auf aussichtsreichen Plätzen. Der Vulkaneifeler Gordon Schnieder liegt auf Platz 7, Karina Wächter aus Bernkastel-Kues auf 10, der Bitburger Michael Ludwig auf 18, der Schweicher Lars Rieger auf 22.

Zu Beginn des Listenparteitags unter dem Motto „Jetzt kommt's auf uns an - Werte, Wohlstand, Wechsel“ sprechen Baldauf und die Landesvorsitzende Julia Klöckner. In Umfragen liegt die CDU mit 34 Prozent vor der SPD (26 Prozent) um Ministerpräsidentin Malu Dreyer.