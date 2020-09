Analyse : Christian Baldauf – CDU-Spitzenkandidat in Not

Du liebe Güte: In einer Umfrage zur Landtagswahl 2021 führt die CDU zwar vor der SPD. Doch die Zahlen offenbaren auch Probleme für Spitzenkandidat Christian Baldauf. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl 2021 türmen sich vor Christian Baldauf hohe Hürden auf: CDU-Anhänger würden mehrheitlich seine politische Rivalin wählen. Teile der eigenen Basis vermissen mitreißende Inhalte. Eine Analyse.

Mancher Abgeordnete im Mainzer Landtag spricht noch heute von der „größten Demütigung“, die er jemals im Parlament erlebt hat. Im August knöpfte sich SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer den CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf vor und warf ihm in der Debatte um den Nachtragshaushalt vor, in 14 der letzten 15 Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses gefehlt zu haben. Baldauf sei der „Fehlstundenkönig der rheinland-pfälzischen Politik“, wetterte Schweitzer unter donnerndem Applaus aus den eigenen Reihen. Baldauf zog daraufhin die blaue Karte, stürmte ans Pult und konterte in wütendem Ton, die Aufrechnungen seien „niederträchtig, unfair und peinlich“. Bei der CDU gingen die Kinnladen runter, die SPD-Fraktion rieb sich die Hände und schnitt den verbalen Schlagabtausch genüsslich in Videos zusammen, die bis heute rund 60 000 Menschen erreicht haben, wie es auf Anfrage heißt.

Die CDU-Taktik, sich von den Sozialdemokraten im Wahlkampf nicht provozieren lassen zu wollen, erlitt einen empfindlichen Rückschlag. Und auch Umfragewerte, die der SWR in dieser Woche – rund ein halbes Jahr vor der Landtagswahl am 14. März 2021 – veröffentlicht hat, werfen Baldauf zurück.

Zwar stellt die CDU – auch dank des Bundestrends – mit 34 Prozent immer noch die stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz und liegt deutlich vor der SPD (26 Prozent). Die Kehrseite der Medaille: Im direkten Vergleich mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mobilisiert Baldauf die Wählerschaft kaum. 55 Prozent aller Rheinland-Pfälzer würden bei einer Direktwahl die Triererin wählen, nur 15 Prozent den Pfälzer. Was besonders schwer wiegt: Selbst unter CDU-Anhängern geben derzeit nur 35 Prozent an, für Baldauf stimmen zu wollen – für Dreyer 49 Prozent.

Es sind ernüchternde Werte für den 53-Jährigen, der im Sommer durch das Land tourte, um sich bekanntzumachen, was in Corona-Zeiten sichtlich schwer ist, in denen sich eine Landesregierung reihenweise in Livestreams und sozialen Netzwerken mit (oft auch angeblicher) Tatkraft schmückt. Geht es um die Persönlichkeitswerte, so sagte der Trierer Politikforscher Uwe Jun jüngst im Gespräch mit unserer Zeitung, dürfte der Dreyer-Faktor kurz vor der Wahl sogar noch stärker zur Geltung kommen. „Beispielhaft dafür stehen Bodo Ramelow in Thüringen, Dietmar Woidke in Brandenburg oder Peter Tschentscher in Hamburg“, sagte Jun. Alles Amtsinhaber, die ihre Wahlen gewannen. Trotz mieser Bundeswerte.

Teile in rheinland-pfälzischen CDU-Parteikreisen geben auch Probleme zu, wenn es um die eigenen Inhalte geht. Sie fordern, den Spitzenkandidaten stärker mit Themen zu besetzen, die Wähler nachts um drei Uhr direkt mit der Union verbinden würden – wie die Grünen mit der Klimapolitik.

Es fehle bislang an einer eigenen erzählten Geschichte der CDU, wie sie die Wahl gewinnen wolle, mit der sie sich vom „Klein-Klein“ der Landesregierung löse und eine echte Idee von einem modernen, weltoffenen Rheinland-Pfalz biete, sagt ein Christdemokrat. Beispielhaft nennt er das Ziel, das führende Bildungsland in Deutschland zu werden mit attraktiven, ausfinanzierten Hochschulen oder Pilotland für E-Health, um das Problem fehlender Landärzte zu lösen. Die politische Konkurrenz lästert, dass die CDU zu jedem Thema vom Waldsterben bis zu den Schulbussen etwas sage, oft aber wie der Landwirt wirke, der schnell die Saat ausfahre, dann aber vergesse, das Feld weiter zu bewirtschaften und sich hinterher über die fehlende Ernte beschwere.

Der Rioler CDU-Abgeordnete Arnold Schmitt warnt ganz offen davor, dass der Partei auch Stammwähler verloren zu gehen drohen. Er klagt: „Die CDU war mal Wirtschaftspartei. Die Kompetenz nehmen viele Menschen doch gar nicht mehr wahr. Jetzt übertrumpfen wir uns gegenseitig im Verteilen von Geld, was immer die Geschichte der SPD war.“ Und auch ein schwarz-grünes Bündnis sieht der Politik-Routinier aus dem Kreis Trier-Saarburg kritisch: „Bauern beschweren sich bei mir, weil sie nur noch die Annäherung zu den Grünen wahrnehmen und sie es vor einer solchen Koalition mit der Angst zu tun bekommen.“ Schmitt betont: „Die mittelständischen Betriebe und die Landwirte waren immer die Klientel, von der die CDU gelebt hat. Da dürfen wir unser Profil nicht verlieren und müssen viel klarer Kante zeigen.“

Unruhe, das beteuern Christdemokraten zugleich, herrsche aber nicht in der CDU, die seit 1991 vergebens auf die Staatskanzlei im Land spekuliert. Ein CDU-Mann sieht einen Vorteil für Baldauf im Zweikampf mit Dreyer: „Er ist kein Malus wie Julia Klöckner 2016, polarisiert nicht so stark, ist nett und sympathisch.“

Der Konzer Bernhard Henter fragt: „Wer hätte gedacht, dass Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident werden?“ Tatsächlich hinkten die beiden ein gutes halbes Jahr vor ihren Landtagswahlen auch in Umfragewerten hinterher. Daniel Günther kannten zu dem Zeitpunkt nach NDR-Umfragen rund 60 Prozent der Schleswig-Holsteiner nicht oder konnten sich kein Urteil über ihn bilden. Im direkten Zweikampf mit SPD-Ministerpräsident Torsten Albig lag Günther mit 23:50 Prozent zurück.

Und in Nordrhein-Westfalen? Da lag Laschet sechs Monate vor der Wahl 2017 selbst unter CDU-Anhängern nur hauchdünn vor SPD-Frau Hannelore Kraft (40:39 Prozent), wie WDR-Werte von damals zeigen. Das Problem für Baldauf: Die Werte seiner Parteifreunde waren besser – wenn auch auf niedrigem Niveau. Und sein eigener Trend zeigt nach unten: Noch im Frühjahr 2020 lag er unter CDU-Anhängern mit 44:39 Prozent vor Dreyer, jetzt hat die SPD-Frau unter Christdemokraten die Nase vorne. Dazu kommt: In Nordrhein-Westfalen lehnte damals die Hälfte aller Wähler die Arbeit der einst noch rot-grünen Landesregierung ab, in Rheinland-Pfalz deutet sich eine ähnliche politische Wechselstimmung bislang nicht an, wo 34 Prozent aller vom SWR Befragten mit der Ampelkoalition weniger oder gar nicht zufrieden sind.

Die großen Inhalte für die Wahl noch in den Schubladen zu behalten, halten viele Christdemokraten in Rheinland-Pfalz dennoch für den richtigen Weg. „Die Landesregierung sitzt noch auf Milliarden-Rück­lagen, um reagieren zu können. Wenn wir unser Pulver trocken halten wollen, können wir es nicht Monate vor der Wahl rausfeuern, sondern müssen es dann tun, wenn der wirkliche Wahlkampf beginnt“, heißt es aus Parteikreisen.

Viele Christdemokraten spekulieren auch darauf, von einem starken CDU-Trend im Bund zu profitieren, der ein halbes Jahr nach Rheinland-Pfalz wählt. Der Haken an der Sache: Stimmungsmäßig dürfe sich die Union bei der Merkel-Nachfolge nicht an die Wolle gehen, sagen Christdemokraten im Land unisono. Koche ein Konflikt im Frühjahr 2021 hoch, werde das der CDU bei Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schaden, glauben sie und betonen, im Land arg darauf bedacht zu sein, eigene Fehler zu vermeiden.