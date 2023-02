ÖPNV : Ende der Maskenpflicht: Welche Corona-Regeln gibt es überhaupt noch?

In Rheinland-Pfalz endet an diesem Donnerstag die Maskenpflicht im Nahverkehr. Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Trier Mit dem Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen kehrt in Rheinland-Pfalz drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie fast wieder komplette Normalität ein. Nur in bestimmten Bereichen gilt auch weiterhin Masken- und Testpflicht.

Fast drei Jahre nach dem ersten Corona-Verdachtsfall in der Region enden an diesem Donnerstag fast alle Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz. Mit dem Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr müssen ab dann keine Masken mehr in Bussen und Bahnen im Nahverkehr getragen werden.

Doch ganz auf die Maske verzichten kann man auch weiterhin nicht.

Muss man beim Bus- und Bahnfahren weiter Maske tragen?

Nein. An diesem Donnerstag endet die Verpflichtung sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr Masken zu tragen. „Für uns war immer klar, dass die Grundsatzentscheidung des Bundes gilt und Rheinland-Pfalz diese mitträgt, solange sie Gültigkeit behält“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD).

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfiehlt, freiwillig Maske zu tragen. „Unsere Maßnahmen zur Vermeidung großer Covid-Winterwellen waren erfolgreich. Daher kann die Maskenpflicht im Fernverkehr jetzt fallen. Trotzdem sollte man freiwillig Maske tragen. Ich tue es auch. Um kein Long-Covid zu riskieren und andere zu schützen“, schrieb der Politiker bei Twitter.

Gibt es noch Bundesländer, in denen eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen gilt?

In einigen Bundesländern wurde die Maskenpflicht bereits abgeschafft. In Baden-Württemberg war die Maskenpflicht in Bus und Bahn bereits am Dienstag gefallen, in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch. In Hessen und im Saarland endet sie zeitgleich mit Rheinland-Pfalz.

In den Nachbarländern Luxemburg, Frankreich oder Belgien gibt es seit Monaten keine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen.

Wo muss weiterhin Maske getragen werden?

In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssen weiterhin FFP2-Masken getragen werden. Beschäftigte in Arztpraxen brauchen mindestens eine medizinische Maske. Diese Pflicht soll bis zum 7. April gelten. Bis dahin gilt das derzeitige Infektionsschutzgesetz.

Allerdings mehren sich auch für diesen Bereich die Rufe nach einem Ende der Maskenpflicht. In Bayern zum Beispiel müssen Patienten oder Beschäftigte in Arztpraxen keine Maske mehr zu tragen. Auch in Baden-Württemberg ist die Pflicht gekippt worden. Offenbar schließt der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister nicht aus, dass auch hierzulande die Maskenpflicht in Arztpraxen fallen wird. Weitere Schritte sollten in enger Abstimmung mit den hessischen Nachbarn erfolgen, sagte Hoch.

Auch Ärzte plädieren für ein Ende der Maskenpflicht im Gesundheitswesen. Kürzlich hat sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung dafür ausgesprochen. Nun fordert die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie ein sofortiges Ende der Masken- und Testpflicht in Kliniken. Sars-Cov2 sei hierzulande ein Gesundheitsrisiko unter vielen, begründet die Gesellschaft ihre Forderung.

Wo besteht noch eine Corona-Testpflicht?

Derzeit besteht für Kliniken und Pflegeheime entweder eine 3G-Regelung (geimpft, getestet oder genesen) oder die Pflicht, einen negativen Test vorzulegen. Doch diese Pflicht könnte auch schon bald kippen. Die Bundesländer wollen die noch bestehenden Testzentren bis Ende Februar schließen.

Ist Corona vorbei?

Nein. So wie es Influenza oder andere Viruserkrankungen weiterhin gibt, ist auch das Sars-Cov2-Virus nicht ausgerottet. Und trotzdem wird die Lage anders bewertet als etwa noch vor einem Jahr. Gesundheitsminister Hoch sprach kürzlich von einem „spürbaren Übergang in die endemische Lage“. Und Bernd Salzberger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, sagt: „Die Bevölkerung ist mittlerweile breit gegen Sars-Cov2 immunisiert – sei es durch Impfung oder durch Infektion. Auch die Belastungen auf den Intensivstationen und in den infektiologischen Abteilungen gehen deutlich zurück.“

Wie ist die Corona-Lage im Land und in der Region?

Entspannt. Das Landesuntersuchungsamt hat angekündigt, nicht mehr täglich Corona-Zahlen zu veröffentlichen, sondern nur noch einmal pro Woche. Hoch sagte dazu: „Drei Jahre, nachdem der erste deutsche Corona-Patient in eine Münchner Klinik eingeliefert wurde, ist die Pandemie noch immer nicht ganz vorbei, aber sie ist beherrschbar geworden. Und auch die Zahl derer, die sich mit dem Virus infizieren, ist rückläufig. Dennoch ist es wichtig, wachsam zu bleiben, weshalb auch weiterhin die Infektionszahlen im Land erfasst und analysiert werden.“

Doch die Infektionslage erlaube es, die öffentliche Berichterstattung zu den Corona-Zahlen auf einen wöchentlichen Rhythmus anzupassen, ohne sie dabei aus dem Blick zu verlieren. Anfang der Woche wurden landesweit 438 positiv auf Corona getestete Patienten in Kliniken behandelt. Auf den Intensivstationen in der Region lagen am Mittwoch fünf Corona-Patienten.

Werden weiterhin Impfungen gegen Corona empfohlen?

An den bestehenden Impfempfehlungen hat sich nichts geändert. Laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sollen bestimmte Gruppen wie Menschen ab 60 eine zweite Auffrischungsimpfung bekommen, um den Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf zu verbessern. Die Impfquoten für zweite Booster sind bisher jedoch niedrig und schwanken regional stark. In Rheinland-Pfalz haben 658.000 Menschen den zweiten Booster erhalten. 2,6 Millionen sind dreimal gegen Corona geimpft. Die Nachfrage nach den Impfungen hat in den vergangenen Monaten stark nachgelassen. Am Dienstag wurden bundesweit insgesamt 12.000 Menschen geimpft.

Haben die Länder noch Impfstoffvorräte?