Rheinland-Pfalz enthält sich bei Familiennachzug

Bei der weiteren Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus enthält sich Rheinland-Pfalz im Bundesrat der Stimme. In der Abstimmung am kommenden Freitag wird die Regelung des Koalitionsvertrags zu Meinungsunterschieden in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für einen Koalitionspartner wirksam, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz mitteilte. Die Grünen haben sich wiederholt dafür eingesetzt, den Familiennachzug aus humanitären Gründen und im Interesse einer gelingenden Integration wieder zu ermöglichen. dpa