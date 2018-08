später lesen Rheinland-Pfalz erfüllt Schuldenbremse bereits 2019 FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Rheinland-Pfalz kommt in den nächsten beiden Jahren ohne neue Kredite aus und erfüllt die vorgeschriebene Schuldenbremse bereits im nächsten Jahr. Der am Montag vom Kabinett beschlossene Entwurf des Doppelhaushaltes für 2019 und 2020 sei „der erste Haushalt seit der Finanzreform 1969 im Lande Rheinland-Pfalz, der dies schafft“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. dpa