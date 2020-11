Sensationelles Ergebnis : Eifeler kegelt den Ex-Fraktionschef des Mainzer Landtags von der FDP-Landesliste

Eifeler Stefan Thoma aus Niederkail hat einen FDP-Listenplatz errungen. Foto: Florian Schlecht

Mainz/Niederkail Underdog Stefan Thoma aus Niederkail setzte sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen knapp gegen Thomas Roth durch. Der Lehrer hat gute Chancen, in den Landtag einzuziehen. Warum sein Widersacher Gerüchte ausräumen musste, dass nun die Ampelkoalition gefährdet sei.

Stefan Thoma ist 32 Jahre alt, Eifeler, arbeitet an der Realschule plus und Fachoberschule in Traben-Trarbach - und sitzt bald möglicherweise im Mainzer Landtag. Der Lehrer aus Niederkail (Kreis Bernkastel-Wittlich) setzte sich am Samstag sensationell auf der Landesliste gegen den ehemaligen rheinland-pfälzischen FDP-Fraktionschef Thomas Roth durch, dem er Platz 8 abluchste. Hauchdünn gewann Thoma die Abstimmung mit 82:76, obwohl mit FDP-Landeschef Volker Wissing noch ein gewichtiger Fürsprecher für Roth geworben hatte. Damit hat Thoma gute Chancen, 2021 ins Landesparlament einzuziehen. Vor allem, wenn die FDP weiter in der Regierung bleibt.

Thoma trat an, weil es bei den FDP-Bewerbern für den künftigen Landtag an Lehrern fehlt. „Wir werben mit der weltbesten Bildung im Wahlprogramm. Da braucht es auch Leute vom Fach“, sagte er. Thoma spricht sich dafür aus, Gesetze zu modernisieren, um digitale Bildung zu erleichtern. Schulen brauchten mehr Unabhängigkeit, um selber über Personal oder Zuteilungen zu entscheiden. Der Zustand vieler Schulen sei dort eine „Katastrophe, wo Fenster marode sind und Waschbecken in Klassen fehlen“. Den gebürtigen Westerwälder zog es in die Region Trier, weil er dort seine Freundin kennenlernte und ein Angebot von der Schule in Traben-Trarbach bekam. „Ich muss jetzt meinem Chef noch Bescheid sagen, was hier passiert ist“, sagte Thoma und lachte über die politische Verwicklung des Geständnisses. Denn sein Schulleiter an der Mosel heißt Carsten Augustin - und der ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Traben-Trarbach.

Bitter war die Niederlage hingegen für Thomas Roth, der für die FDP im Landtag sitzt. Pikanterweise hat die Ampelkoalition nur eine Stimme Mehrheit. Sitzt die Enttäuschung über das Ende der politischen Laufbahn im kommenden Jahr nun so tief, dass er die Brocken hinwirft und die Regierung wackelt? Erste Gerüchte machten bei der Landesvertreterversammlung die Runde, die Roth ausräumte. „Nein, von mir gibt es keine Kurzschluss-Handlung. Selbstverständlich bleibe ich bis zum Ende der Legislaturperiode Abgeordneter in der FDP-Fraktion“, sagte er unserer Zeitung auf Nachfrage. Als Grund für die Niederlage führte er an, dass sein eigener Westerwälder Kreisverband nicht hinter ihm gestanden habe. „An der Koalition oder der Fraktion hat es nicht gelegen.“

Gerade Landeschef Volker Wissing habe sich loyal gezeigt. Wissing, der auch FDP-Bundesgeneral ist, schlug Roth sogar als Kandidaten auf dem achten Listenplatz vor und verlor damit die Wahl auch mit. Roth war 2017 als umstrittener Fraktionschef zurückgetreten, weil ihm schlüpfrige Passagen in einem Buch zum Verhängnis wurden, das er geschrieben hatte. Was lange als Buch mit autobiographischen Erlebnissen aus Roths Internatszeit in der Jugend galt, bezeichnet er inzwischen als „Roman“. Auch ansonsten zeichnete sich die Führung der Fraktion unter ihm häufig durch Chaos aus.