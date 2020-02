Mehrheit der Ampelkoalition schrumpft : Abgeordnete steht vor Aus in FDP-Fraktion im Mainzer Landtag

Abgeordnete steht vor Aus in FDP-Fraktion im Mainzer Landtag

Mainz Die Mehrheit der Ampelkoalition im rheinland-pfälzischen Landtag schrumpft auf eine einzige Stimme. Wie unsere Zeitung erfahren hat, ist das Band zwischen der FDP-Fraktion und ihrer bildungspolitischen Sprecherin Helga Lerch vollends durchschnitten.

Wie unsere Zeitung erfahren hat, kündigte die bildungspolitische Sprecherin der FDP, Helga Lerch, in Parteikreisen an, die Fraktion verlassen zu wollen. Die „Allgemeine Zeitung“ berichtete, dass auch ein Ausschlussantrag seitens der Koalition vorliege.

Das Vertrauensverhältnis zwischen der Rheinhessin und ihren Parteifreunden im Landtag ist seit einiger Zeit angespannt. Lerch gibt sich seit Langem als scharfe Kritikerin von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), was regelmäßig für Verstimmungen in der Koalition führte.

Alle sechs Fraktionsmitglieder sollen demnach den Antrag auf einen Ausschluss von Lerch unterschrieben haben. Ihr wird vorgeworfen, der Fraktion mit ihrem Verhalten in der Öffentlichkeit zu schaden und so das Vertrauensverhältnis unter den Mitgliedern zu zerstören.

Aus Kreisen der Fraktion war zu hören, dass mit Lerchs Äußerungen im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenförderungen eine rote Linie überschritten war. Die ehemalige Schulleiterin hatte dort gefragt, ob Lehrer nach sexuellen Übergriffen auf Schülern aus dem Schuldienst entfernt werden können und bezog sich auf zwei Fälle aus den Jahren 2012 und 2014. Am Freitag kam es deshalb zu einer Sondersitzung des Bildungsausschuss. In dessen Vorfeld sollte Lerch nach Willen ihrer Fraktion Hubig über die konkreten Fälle informieren. Die soll sich – so die Version der Fraktion – gesperrt haben und erst nach einem formalen Beschluss eingewilligt haben. Aus liberalen Kreisen kam gar der Vorwurf auf, sie wolle Bildungsministerin Hubig im Ausschuss zunächst „ins offene Messer laufen lassen“.