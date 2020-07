Interview : Wirtschaftsminister Wissing: „Einen erneuten vollständigen Lockdown halte ich für unvorstellbar“

Volker Wissing (FDP) hat große digitale Pläne: „Das Hotel in Traben-Trarbach soll international genauso sichtbar sein wie die Hyatts oder Hiltons.“ Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz/Trier Wie der rheinland-pfälzische FDP-Wirtschaftsminister das Wachstum im Land ankurbeln will, warum er Windkraft-Ausbaupläne seiner grünen Kabinettskollegin Anne Spiegel kritisiert und was er zu eigenen Ambitionen sagt, nach Berlin zu wechseln.

(flor) Geht Volker Wissing nach Berlin? Wie findet er Pläne der Grünen, die Windkraft auszubauen? Und wie will der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister das Wachstum im Land ankurbeln? Im TV-Sommerinterview mit den angehenden Spitzenkandidaten aller im Mainzer Landtag vertretenen Parteien steht der FDP-Landeschef Rede und Antwort.

Herr Wissing, die Wirtschaft im Raum Trier warnt vor Einbußen für den Einzelhandel, weil Luxemburg nun als Risikogebiet gilt. Erwarten Sie neue Einschnitte für die Wirtschaft im Land?

Volker Wissing: Es darf nicht zu erneuten Grenzschließungen kommen. Dafür werden wir uns als Landesregierung mit allen Mitteln einsetzen. Für die Wirtschaft wäre das mit erheblichen Belastungen verbunden und es würde dem europäischen Zusammenhalt schaden. Ich hoffe, dass sich die Infektionsrate in Luxemburg wieder abschwächt, damit das RKI die Erklärung zum Risikogebiet zurücknehmen kann.

Drohen der rheinland-pfälzischen Wirtschaft bald massive Insolvenzen wegen Corona?

Wissing: Bislang liegt die Zahl der Insolvenzen unter dem Bundesdurchschnitt, weil die Wirtschaftsstruktur in Rheinland-Pfalz widerstandsfähiger ist. Doch natürlich bleibt die Pandemie nicht folgenlos, viele Unternehmen verzeichnen weiterhin Umsatzeinbrüche. Die Gastronomie fährt nicht ihr normales Geschäft, der Einzelhandel auch nicht. Die Pandemie hat die Menschen und ihr Konsumverhalten geändert. Wie hoch der Schaden letztendlich sein wird, wissen wir heute noch nicht. Wir werden aber alles dafür tun, den durch die Coronakrise entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten.

Wie wollen Sie das schaffen?

Wissing: Im zweiten Halbjahr werden wir ein großes Konjunkturprogramm vorstellen. Die Landesregierung hat die Zuschüsse des Bundes zunächst mit Darlehen ergänzt, um Liquidität in den Betrieben zu halten. Wir haben unser Pulver sonst trocken gehalten. Die Überbrückungshilfe des Bundes stärkt nun die Binnennachfrage. Langfristig brauchen wir aber mehr Wachstum. Deshalb wollen wir Investitionen unterstützen. Mein Ziel ist es, dass die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz nach der Krise wettbewerbsfähiger ist als vor der Krise.

Wie soll das gelingen?

Wissing: Für den Tourismus stellen wir alleine eine Größenordnung von 50 Millionen Euro bereit. Wir wollen das Land als Marke bekannter machen und Investitionen fördern. Wir haben in Rheinland-Pfalz zumeist nicht die großen, internationalen Hotelketten, sondern kleine, mittelständische, inhabergeführte Betriebe, die für das Land eine Bereicherung sind. Gleichzeitig tun sie sich aber schwer damit, digitale Prozesse zu etablieren, damit sie in Google-Suchen leichter zu finden sind oder über Buchungsportale ständig aktualisiert freie Zimmer anzugeben. Das Hotel in Traben-Trarbach soll aber international genauso sichtbar sein wie die Hyatts oder Hiltons. Dabei will ich den Unternehmen mit Zuschüssen helfen – und die Idee auf die ganze rheinland-pfälzische Wirtschaft übertragen.

Die Opposition kritisiert: Das Land hätte Unternehmen viel früher mit Zuschüssen helfen sollen und nicht mit Krediten. Was sagen Sie dazu?

Wissing: Das ist falsch, weil das Land dann kein Konjunkturprogramm mehr schnüren könnte. Ich halte nichts davon, Helikoptergeld mit der Gießkanne zu verteilen, noch höhere Schulden aufzunehmen und künftige Generationen zu belasten. Wir haben das Geld zusammengehalten, um ein maßgeschneidertes Konzept für Rheinland-Pfalz zu entwickeln und Unternehmen eine bessere Grundlage zu bieten, Wohlstand und Wachstum zu erwirtschaften.

Die Opposition monierte auch, dass die Soforthilfen in der Corona-Krise langsam geflossen seien. Stimmte das Krisenmanagement des Landes nicht?

Wissing: Wir haben weniger Betrugsfälle als andere Bundesländer, weil wir von den Unternehmen verlangt haben, sich zu identifizieren. Die Möglichkeit, eine Firma zu fingieren und Geld abzugreifen, war damit nahezu ausgeschlossen. Die Bearbeitung hat dadurch zwar länger gedauert, das war es aber wert. Das war eine billige Nummer, der Opposition, die sich nun nicht hinstellt und sagt: ,Herr Wissing hat das Land vor Betrügern geschützt.’ Faktisch habe ich das. Daher bin ich mit mir im Reinen.

Ist ein zweiter Lockdown denkbar?

Wissing: Einen erneuten vollständigen Lockdown halte ich für unvorstellbar. Das wäre wirtschaftlich nicht mehr tragbar und würde dem Gemeinwesen und damit dem Zusammenhalt der Gesellschaft schaden.

Die FDP will auch nach der Landtagswahl 2021 in der Regierung bleiben – am liebsten in einer Ampelkoalition?

Wissing: Wir halten es so wie immer und arbeiten mit den Partnern zusammen, die eine liberale Politik umsetzen wollen. Mit SPD und Grünen arbeiten wir bislang sehr erfolgreich zusammen, weil sie unsere eigene Gestaltungskraft in der Koalition akzeptieren. Das ist eine sehr gute Voraussetzung.

Die grüne Spitzenkandidatin Anne Spiegel will den Ausbau von Windkraft verdoppeln – wie durch Repowering und Anlagen in Waldgebiete, wo viele Bäume abgestorben sind. Was halten Sie davon?

Wissing: Die FDP war nie gegen den Ausbau der Windenergie. Wir haben uns aber bei der Wahl 2016 gegen eine Erweiterung unter Missachtung der Akzeptanz in der Bevölkerung gewehrt. Da hatte die alte rot-grüne Koalition viel Vertrauen verspielt. Deshalb haben wir korrigierend eingegriffen – etwa bei dem Abstand zu Häusern. Beim Re­powering müssen wir uns die Möglichkeiten und Hürden anschauen. Wo sich Flächen eignen, lassen wir mit uns reden. Es wird mit der FDP aber nicht machbar sein, leichtfertig mit der Natur- und Kulturlandschaft umzugehen und dem Tourismus-Standort zu schaden. Wer in eine abgestorbenen Waldfläche ein Windrad stellen möchte, muss auch erst einmal eine 15 Meter breite Schneise in den Wald schlagen. Stehen da Hunderte Jahre alte Buchenbestände, sieht das auch nicht mehr so leicht aus, wie Frau Spiegel es darstellt. Wir nehmen die Energiewende ernst, lassen mit uns reden, sind aber nicht ideologisch, sondern pragmatisch.

Täuscht der Eindruck, dass Sie sich mit CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf besser verstehen als mit seiner Vorgängerin Julia Klöckner?

Wissing: Auf einer professionellen Ebene spielen persönliche Dinge keine Rolle. Ich schätze aber Aufrichtigkeit und habe mich über die Scheinheiligkeit der CDU 2016 geärgert. Julia Klöckner wollte mit den Grünen vor der Wahl eine Koalition eingehen. Als die FDP in die Ampelregierung eingetreten ist, hat sie uns dann dafür hart kritisiert und als Feind auserkoren. Frau Klöckner hat die Koalitionsmöglichkeiten der CDU stark eingeschränkt und die Partei in eine Sackgasse geführt. Durch diesen Bruch ist aber nicht Christian Baldauf belastet.

Ihnen werden Ambitionen nachgesagt, nach der Bundestagswahl 2021 nach Berlin zu wechseln. Verlassen Sie Rheinland-Pfalz?