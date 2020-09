Landesparteitag : A1-Lückenschluss: FDP-Minister rechnet im ersten Halbjahr 2021 mit Baurecht

Mainz/Kelberg Bei der Landtagswahl setzen sich die Liberalen für die Eifel-Autobahn und den Moselaufstieg in Trier ein. Ihr Programm verabschiedet die Partei in Mainz. Spitzenkandidatin Daniela Schmitt wird dort aber nicht gekürt. Zum Liveblog.

Geht es nach dem rheinland-pfälzischen FDP-Landeschef und Wirtschaftsminister Volker Wissing, sollen in einigen Jahren Autos nahtlos von der Eifel nach Nordrhein-Westfalen brausen. „Der Lückenschluss der Autobahn 1 wird mit Nachdruck vorangetrieben. Ich rechne damit, dass wir das Baurecht in der ersten Jahreshälfte 2021 schaffen“, sagte Wissing in Mainz. Auch wenn die Corona-Krise die Arbeit gebremst habe, komme der Planfeststellungsbeschluss voran. Im Programmentwurf zur Landtagswahl 2021 bekennen sich die Liberalen zum A1-Lückenschluss zwischen Kelberg und Blankenheim und auch zum Moselaufstieg. Das Programm will die FDP heute auf einem Parteitag in Mainz beschließen. Zum Liveblog.