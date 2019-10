Unterrichtsausfall in rheinland-pfälzischen Schulen : Studie: Im Land fehlen 3000 Lehrer

Trier/Mainz/Koblenz Eltern fordern Vertretungskräfte, weil Millionen Unterrichtsstunden ausfallen.

In den rheinland-pfälzischen Schulen fehlen rund 3000 Vertretungslehrer, um den jährlichen Unterrichtsausfall zu decken. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Regionalelternbeirats Koblenz, die landesweit ausgefallene Stunden aus dem Schuljahr 2017/18 erhoben hat und sich dabei Zahlen des Bildungsministeriums bediente, sagt Autor Erwin Lenz.

Mehr als 2,7 Millionen Unterrichtsstunden fielen danach in dem Schuljahr aus, 485 784 davon im Raum Trier, der laut Lenz 531 neue Lehrer braucht. Die meisten Vertretungslehrer fehlten landesweit an Gymnasien (730), Grundschulen (582) und der Realschule plus (563), rechnet Lenz. „Da immer mehr Lehrer in Teilzeit arbeiten, sprechen wir schon von mehr als 4000 Köpfen, die fehlen“, sagt er.

Der Regionalelternsprecher aus dem Raum Koblenz kritisiert, dass der wahre Unterrichtsausfall in einem ganz anderen Licht erscheine, als es das Bildungsministerium in Mainz darstelle. Das Land lasse es unter anderem nicht als Ausfall gelten, wenn Schüler in den Fällen selbstständig lernten, Klassen zusammengelegt wurden, Studenten als Hilfskräfte einsprangen oder Lehrer mehr arbeiteten. Lenz, der dem Land fehlende Transparenz vorwirft, hält dagegen: Stillarbeit sei für jüngere Schüler ungeeignet, qualifizierter Unterricht in größeren Klassen kaum vorstellbar, Studenten fehle es an der nötigen Ausbildung.

Der Elternvertreter warnt auch davor, dass Lehrer laut seiner Erhebung 2017/18 in 1,6 Millionen Unterrichtsstunden krank fehlten. Den höchsten Krankheitsstand in Rheinland-Pfalz haben danach Lehrer in Förderschulen mit rund 8,1 Prozent.